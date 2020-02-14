Голосование по поправкам в Конституцию будет стоить порядка 14 млрд рублей

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что бюджет голосования по поправкам в Конституцию будет сопоставим со стоимостью выборов президента. В последний раз их ценник составил более 14 млрд руб., пишут «Ведомости».

В отличие от выборов президента, общероссийское голосование пройдет без этапов по сбору подписей и регистрации кандидатов. Однако придется доносить до избирателя объемное содержание поправок. Для этого, по словам Памфиловой, следует использовать мобильное приложение и другие возможные способы информирования потенциальных участников голосования. А их в России в общей сложности около 108,5 млн человек.