Из-за нацпроектов в 2020 году может вырасти госдолг регионов России

В 2019 году региональный долг сократился до минимума с 2014 года. Однако аналитики кредитного рейтингового агентства НКР (Национальные Кредитные Рейтинги) считают, что в 2020 году долги регионов вновь начнут расти из-за необходимости затрат на реализацию национальных проектов, пишет РБК.

На 1 января 2020 года общий госдолг регионов, по данным Минфина, составил 2,1 трлн руб. За 2019 год он сократился на 100 млрд руб. и показал минимальное значение с 2014 года. Однако уже в первом квартале 2020 года регионам с дефицитными бюджетами будет не просто из-за падения цен на мировых сырьевых рынках. А из-за эпидемии коронавируса в Китае может быть продлена остановка некоторых производств до апреля или дольше. «В таком случае во втором полугодии российским регионам потребуется либо экстраординарная поддержка от федерального центра и, следовательно, пересмотр бюджета РФ, либо долговое финансирование бюджетных дефицитов», — говорят в НКР.

В России есть тенденция к сокращению темпов поступления в бюджеты налога на прибыль и если она продолжится, то у регионов останется два варианта: ждать дотаций из федерального бюджета или занимать на рынке. А 2020 год — второй год реализации нацпроектов и регионам нужно будет софинансировать затраты на них. «Кто и как их будет оплачивать в условиях падающих рынков — вопрос», — говорит управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

По итогам 2019 года наименьшая долговая нагрузка у Севастополя и Сахалинской области (у них нет долга), Москвы (1,2% к собственным доходам), Тюменской области (1,5%) и Ленинградской области (2,2%). Лидеры по госдолгу — Мордовия (211%), Хакасия (98%), Псковская область (92%) и Костромская область (90%). Еще в 33 регионах РФ дог по отношению к доходом субъекта составляет от 50 до 90%.