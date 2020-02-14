Сенат США утвердил резолюцию о полномочиях Трампа при атаках на Иран

Документ, одобренный Сенатом, предусматривает ограничение полномочий президента США Дональда Трампа по проведению военных операций против Ирана. Он предписывает сначала получить разрешение Конгресса, а потом начинать военные действия. Однако Трамп может наложить на резолюцию вето, сообщает Associated Press.

По мнению автора документа, сенатора Тима Кейна, как Трамп так и другие президенты «должны всегда иметь возможность защитить Соединенные Штаты от неизбежного нападения», но «наступательная война требует дебатов и голосования в Конгрессе». Кейн также отверг доводы, что резолюция послужит сигналом слабости для Ирана.

«Когда мы отстаиваем верховенство закона ... и говорим: «Это решение является фундаментальным, и у нас есть правила, которым мы будем следовать, чтобы мы могли принять правильное решение », — это сигнал силы. Если мы хотим приказать нашим молодым мужчинам и женщинам ... рисковать своей жизнью на войне, это должно быть основано на тщательном обсуждении избранным народом законодательным органом, а не на высказывании какого-либо одного человека», — сказал Кейн.

«У нас все хорошо с Ираном, и сейчас не время показывать слабость. Американцы в подавляющем большинстве поддерживают нашу атаку на террориста Сулеймани. Если бы мои руки были связаны, у Ирана был бы счастливый день. [Резолюция] посылает очень плохой сигнал. Демократы делают это только чтобы смутить Республиканскую партию. Не позволяй этому случиться! », — предупреждал Трамп Сенат от принятия резолюции в Twiter.

В прошлом месяце Палата представителей приняла отдельную резолюцию в отношении Ирана. Резолюцию Сената нижняя палата Конгресса рассмотрит в конце этого месяца.