МВД проверяет материалы «Медузы», «Радио Свобода» и Би-би-си на предмет пропаганды наркотиков

«Медуза», Би-Би-Си, «Радио Свобода» пытаются добиться легализации наркотиков в России, объявил глава думской комиссии по иностранному вмешательству Василий Пискарев.

По его словам, кроме указанных СМИ этим занимаются около десятка НПО, признанных нежелательными в России. В их числе он назвал Национальный фонд поддержки демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт, Атлантический совет, фонд «Открытое общество», «Открытая Россия», «Человек в беде», передает «Интерфакс».

ТАСС сообщает, что МВД уже проверяет материалы «Медузы», Би-Би-Си и «Радио Свобода».

«Все материалы проверяются на пропаганду наркоупотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков», — сказал начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.