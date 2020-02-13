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Facebook оштрафовали на 4 млн рублей за отказ хранить личные данные в России

13.02.2020

Компании Facebook мировой судебный участок Таганского района Москвы назначил штраф в 4 млн рублей за нарушение российского законодательства, обязывающего хранить личные данные россиян на серверах в России. Компания может оспорить решение в течении 10 дней, сообщает ТАСС.

Протокол об административном правонарушении в отношении Facebook был составлен Роскомнадзором 31 января. По словам судьи Александры Михалевой, в Facebook неоднократно отправлялись письма из Роскомнадзора с требованием локализовать данные российских пользователей в РФ, однако они остались без ответа.

Аналогичный протокол 31 января Роскомнадзор составил и в отношении Twitter. Эту соцсеть также оштрафовали сегодня, 13 февраля, на 4 млн рублей.

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