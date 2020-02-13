Сотрудники ФБК подадут в суд на «Альфа-банк» за неразблокированные счета

По «делу ФБК» следствие продлило аресты не по всем ранее замороженным счетам, но в отличие от других банков «Альфа-банк» отказался автоматически снимать блокировку после окончания срока ареста. Теперь сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, так и не получившие доступ к своим счетам, решили обратиться в суд, сообщает менеджер проектов фонда Леонид Волков.

«У меня в «Альфе» было 6 счетов, — рассказывает Волков. — Из них заблокировано было 4 счета. Из них продлен арест только по одному — по счету номер *4527. Остальные три счета должны были автоматически и немедленно освободиться от ареста утром 4 февраля, и я с нетерпением этого ждал <..> Что случилось? Вы уже догадались. Ничего не случилось. Ни у меня, ни у Анны Бирюковой, ни у Вячеслава Гимади, ни у Ольги Гусевой. По крайней мере, у нас четверых под продление попали не все ранее заблокированные счета в «Альфе». «Альфа» должна была их автоматически разблокировать. «Альфа» этого не сделала».

Волков отмечает, что «РГС-банк» и «Тинькофф» в аналогичных ситуациях сняли арест со счетов автоматически, а «Альфа-банк» просит от своих клиентов оригинал постановления о снятии ареста.

«В случае с «Альфа-банком» габдулинцы (следственная группа «по делу ФБК» под руководством генерала Габдулина. — NT), видимо, налажали особенно крупно; судя по всему, они «потеряли» десятки счетов. Документов о продлении арестов по этим счетам нет; видимо, в том числе среди этих счетов есть и какие-то с достаточно крупными суммами, которые они не хотят нам отдавать. Ситуация для них патовая: ведь о заседаниях по продлениям арестов они нас извещали, и мы на эти заседания ходили. Все документы у нас на руках, задним числом вписать «потерянные» номера счетов будет очень проблематично. Поэтому задействованы неформальные каналы связи — просто через каких-то прикрепленных сотрудников дали команду «не разблокировать, пока что-нибудь не придумаем». Не удивлюсь, если сейчас, после этого поста, внезапно найдется еще какое-нибудь слушание в Басманном, в котором все забытые номера счетов «появятся», — пишет Волков.