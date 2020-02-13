Красный Крест призывает сделать санкционное исключение для защиты КНДР от коронавируса

Для помощи в предотвращении вспышки коронавируса Красный Крест призвал немедленно освободить организацию от исполнения санкций в отношении Северной Кореи.

«Мы знаем, что срочно нужны средства индивидуальной защиты и наборы для тестирования, предметы, которые будут иметь жизненно важное значение для подготовки к возможной вспышке», — говорится в заявлении директора Азиатско-Тихоокеанского региона Международной федерации национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Ксавье Кастелланоса, передает Reuters.

Организации необходимо исключение, допускающее банковский перевод в ее офис в Северной Корее, и это «крайне важно для спасения жизней». «В настоящее время нет другого способа для гуманитарной интервенции, и мы должны действовать сейчас», — отмечает Кастелланос.

Официально Северная Корея не подтвердила ни одного случая заболевания Covid-19. Но правительство страны продлило срок карантина для людей с симптомами до 30 дней. Некоторые южнокорейские СМИ сообщают о множественных случаях заболеваний и даже возможных случаях смерти от вируса в КНДР. Красный Крест организовал в стране работу в приграничных с Китаем районах и мобилизовал для этого 500 добровольцев для оказания помощи в предотвращении распространения болезни.

Международные санкции, введенные из-за программ Северной Кореи по ядерному оружию и баллистическим ракетам, запрещают широкий спектр деловых, торговых и других взаимодействий со страной.