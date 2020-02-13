Суд в Москве оштрафовал Twitter на 4 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter на 4 млн рублей за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Протоколы на Facebook и Twitter Роскомнадзор оформил 31 января. «Указанные компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории Российской Федерации», — говорилось в сообщении ведомства.

Наказание за данное нарушение предполагает штраф от одного до шести млн рублей.

Сегодня на заседание, которое прошло за несколько минут, не явились ни представители Twitter, ни Роскомнадзора, отмечает «МБХ медиа». Ходатайств в суд также не поступало. Судья лишь заявила, что в письменных материалах дела есть скриншоты, согласно которым Twitter обязывает граждан при регистрации указывать свои персональные данные.