Силуанов рассказал, за чей счет будут исполнять поручения из послания Путина

Доходы от приобретения Сбербанка, экономия на трансфертах Пенсионному фонду и условно утвержденные расходы дадут, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, возможность получить необходимые средства на исполнение поручений президента Владимира Путина из его послания Федеральному собранию. Об этом пишут «Ведомости».

«Источники — это дополнительные ненефтегазовые доходы, экономия на трансфертах Пенсионному фонду в связи с тем, что увеличилась база формирования его доходов, и те условно утвержденные расходы, которые будем задействовать в 2021 и 2022 годах», – сказал Силуанов. Кроме этого в числе источников была названа продажа правительству доли Сбербанка, принадлежащая Центробанку.

По данным Минфина рост бюджетных доходов в 2020 году составит 214 млрд руб., в 2021 — 645 млрд руб., в 2022 — 755 млрд руб. А на реализацию программы Путина в 2020-2022 гг. нужно более 2 трлн руб., из которых, по словам Силуанова, более 1,8 трлн руб. — деньги федерального бюджета (остальное ляжет на регионы).

В итоге от мер соцподдержки, по словам Силуанова, «ускорятся темпы роста располагаемых доходов населения по сравнению с прошлым прогнозом». По мнению аналитиков ЦБ, все предложенные Путиным меры могут ускорить экономику на 0,2–0,25% в 2020 г., а реальные располагаемые доходы людей могут увеличиться на 0,45–0,55 п. п. Но деньги домохозяйств пойдут на потребление, из-за этого вырастет импорт, который уменьшит вклад мер в рост экономики России.