В Германии арестован бизнесмен, продававший станки российским военным

В Аугсбурге арестован немецкий бизнесмен, обвиняемый в доставке оборудования российским военным в нарушение санкций Евросоюза.

Как пишет Associated Press, глава компании, базирующейся на юге Германии, которого немецкая прокуратура называет Александр С., был задержан, а в его квартире и помещениях компании прошли обыски. Бизнесмен обвиняется в поставке станков «конечным военным получателям» из России и попытке скрыть предназначение оборудования, отправляя его различным фиктивным получателям и делая ложные заявления об их предполагаемом использовании. По данным прокуратуры, с января 2016 года по январь 2018 года было осуществлено семь поставок на общую сумму около €8 млн. В среду судья вынес решение об аресте подозреваемого в нарушении законов об экспорте.

В январе 2020 года в Германии был осужден другой бизнесмен, который в обход санкций возил российским военным химические вещества для ракетного производства. Он получил семь лет тюремного заключения.