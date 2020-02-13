Бывший совладелец «Открытия» Борис Минц заочно арестован

По делу о растрате 34 млрд рублей заочно арестован экс-совладелец «Открытия» Борис Минц. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает «Интерфакс». В конце января по тому же делу были заочно арестованы сыновья Минца.

По данным следствия, летом 2017 года Борис Минц с сыновьями, а также бывший председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич (заочно арестован весной 2019 года) заключили заведомо невыгодную для банка сделку и приобрели по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольной Минцам организации.