США ищут переговорщика с Москвой по проблеме ядерного вооружения

Срок действия договора между США и Россией СНВ-3, касающегося контроля над ядерным вооружением, истекает, но помощники президента Дональда Трампа не могут найти переговорщика высокого уровня для общения с Москвой. Об этом пишет Politico.

Переговорщик будет действовать как специальный посланник США. И хотя Москва, вероятно, будет его или ее основным зарубежным партнером по переговорам, Трамп может настоять, чтобы посланник взял на себя еще более сложную задачу — убедить Китай участвовать в этих обсуждениях. Но Белый дом все еще не нашел желающего занять должность переговорщика, хотя поиски продолжаются с конца прошлого года.

Среди возможных претендентов называются бывший посол и переговорщик по вопросам ядерного вооружения Ричард Берт, официальный представитель казначейства Маршалл Биллингсли и бывший советник по национальной безопасности администрации Джорджа Буша Стивен Хэдли.

При этом Трампа пытаются убедить продлить договор, который был заключен администрацией Барака Обамы и вступил в силу в 2011 году. Конгресс США выпустил резолюцию, чтобы подтолкнуть Трампа к продлению действующего соглашения. А российское правительство неоднократно заявляло, что с удовольствием продлит договор на пять лет без каких-либо условий. Но Трамп с подозрением относится к достоинствам действующего договора. Он жаловался, что документ не является достаточно всеобъемлющим, а также заявлял, что он должен включать Пекин, учитывая сообщения о растущем ядерном арсенале Китая.