Михаил Касьянов: Память Бориса Немцова объединяет всех нас

Приближается скорбная дата 5-летия со дня политического убийства Бориса Ефимовича Немцова, сопредседателя Партии народной свободы (ПАРНАС), известного государственного и общественного деятеля.

29 февраля в Москве пройдет Марш Немцова. Эта ежегодная массовая акция, ставшая смотром демократической оппозиции, вдохновляет нас на продолжение борьбы.

За последние годы Россия изменилась. Все мы перестали удивляться тотальным фальсификациям выборов, числу политзаключенных и избитых демонстрантов, стремительному росту бедности. Новый 2020 год власть начала со спешных изменений в Конституции России. Ни Путин, ни его окружение не могут объяснить гражданам, в чем смысл и срочность принятия предложенных им поправок. Невнятные пояснения Путина о необходимости улучшения системы управления страной раскрывают и подтверждают намерение власти зацементировать авторитарный режим. Страна быстро летит в пропасть прозябания и мрак беззакония.

Главная цель предстоящего Марша Немцова должна быть не только мемориальная, но и политическая. Память Бориса Немцова, принципиального и честного борца за свободу России, объединяет всех нас, всех граждан, жаждущих демократических перемен.

В условиях активизации процесса узурпации власти в стране главным политическим требованием Марша Немцова должно стать требование о проведении свободных, в соответствии с Конституцией, выборов в 2020 – 2021 годах. В созданных путинской властью условиях свободные выборы — это свободный допуск к участию в них всех кандидатов и партий без сбора подписей. Выборы со сбором подписей сегодня превращены в фарс, в насмешку над волеизъявлением граждан. Это мы увидели во время летней кампании в Мосгордуму, обернувшейся беззаконием и окончательным уничтожением избирательной системы. Либо выборы без подписей, либо выборов нет как таковых.

Другое важнейшее требование — руки прочь от Конституции. Предложенные Путиным поправки не имеют ничего общего с расширением прав российского народа и его чаяниями. Да, Основной закон нуждается в некоторых уточнениях. Но не этой власти править Конституцию — основу демократического государства, демонстративно игнорируемую правящим режимом.

Мы должны потребовать освобождения борцов за правду, томящихся в тюрьмах, мы должны требовать свободы мирных собраний и демонстраций, должны защитить свободу интернета. За всё это боролся и отдал жизнь Борис Немцов. Такими политическими требованиями мы отдадим дань его памяти.

И конечно же, мы будет требовать тщательного расследования злодейского убийства Бориса Немцова. Мы понимаем, что нынешняя власть — соучастник преступления и сделает все, чтобы скрыть правду, но истина обязательно восторжествует: убийцы и их вдохновители понесут наказание.

Призываю всех москвичей поддержать Марш Немцова. Чем больше наши ряды — тем громче наш голос! Призываю граждан России провести акции памяти Бориса Немцова в своих городах в различных форматах по всей стране.

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