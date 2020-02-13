Уведомление о «Марше Немцова» официально подано властям Москвы

Организаторы ежегодного «Марша Немцова» официально уведомили мэрию Москвы о проведении акции 29 февраля.

«Заявленное число участников — 30 тысяч человек. Предполагаемый маршрут шествия: от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Сбор участников запланирован с 13:00», — сообщил в Twitter Илья Яшин.

Ранее мэру Москвы Сергею Собянину организаторы марша отправляли письмо с требованием не препятствовать акции.

«Акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер. Ее участники, защищая ценности, за которые боролся Борис Немцов, намерены выразить свое отношение к последним инициативам руководства страны и выдвинуть политические требования власти», — отмечалось в нем.

Документ подписали многие журналисты, правозащитники, общественные и культурные деятели.