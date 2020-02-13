Белорусские анархисты получили по 7 лет лишения свободы за ущерб в $0,7

В Белоруссии анархисты Никита Емельянов и Иван Комар получили по 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима за порчу зданий суда и СИЗО. Их признали виновными в порче здания, изготовлении опасного устройства, нанесении ущерба зданию и попытке такого же преступления. Ущерб от действий составил 1 белорусский рубль 48 копеек ($0,7), пишет «Радио Свобода».

Осужденные протестовали против преследования политзаключенных. Один из них — Никита Емельянов— бросил осенью 2019 года лампочку с красной краской в здание Мингорсуда. А позже дважды бросал «коктейль Молотова» в дверь одного из минских изоляторов. Второй — Иван Комар — якобы находился в момент преступлений в соседнем сквере. Ущерб, нанесенный зданию СИЗО, оценили в 1 белорусский рубль 48 копеек. Ущерб зданию Мингорсуда — в 143 рубля (их Емельянов компенсировал ранее).

Столь жестокое наказание юрист правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович объясняет тем, что преступление было совершено в отношении здания следственного изолятора МВД.

«Власти оценили, что это было сделано дерзко. А второе — сейчас год президентских выборов. Поэтому власти демонстративно жестко наказали этих молодых людей, чтобы предотвратить подобные действия», — говорит юрист.

Он считает, что осужденных можно признать политическими заключенными. Если это произойдет, то правозащитники будут требовать, чтобы принятые в отношении Емельянова и Комара меры и судебные решения были немедленно пересмотрены, а факторы непропорционального наказания — ликвидированы.