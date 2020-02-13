Внук Назарбаева попросил Великобританию о политическом убежище

Айсултан Назарбаев, внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, хочет получить политическое убежище в Великобритании, так как на него оказывает давление его семья. Об этом он сообщил в Facebook.

«Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему! Все дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой) с ее мужем Кайратом Шарипбаевым, — пишет внук бывшего президента Казахстана.

Айсултан Назарбаев заявляет, что с весны 2015 года его мать вела закулисную войну против его бывшего тестя, и эта история связана с продажей газа России. «Там существует прокладочная компания, и на ней формируется прибыль около $1,5 млрд в год. Деньги оседают в Сингапуре и там они делятся между российской верхушкой, кошельками Владимира Путина, а в частности Алексея Миллера, руководителя российского Газпрома», — пишет Назарбаев.

В своем посте внук бывшего президента Казахстана обращается к правительству США: «Если правительство США стремиться установить демократию во всем мире и защищать права человека, то почему оно вводит санкции против правительства России и игнорирует правительство Казахстана?»

В октябре 2019 года Айсултан Назарбаев получил условный срок за то, что под воздействием наркотиков в Лондоне укусил полицейского. Об этом сообщает «Интерфакс».