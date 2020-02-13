ООН: TripAdvisor, Airbnb и Booking связаны с израильскими поселениями на палестинских территориях

ООН опубликовала список компаний, имеющих деловые связи с израильскими поселениями на оккупированных палестинских территориях. Среди 112 фирм оказались не только израильские, но и 18 международных компаний. Это, например, американские TripAdvisor и Airbnb, британский производитель грузовиков и экскаваторов JCB, а также лондонское онлайн-агентство путешествий Opodo и нидерландское Booking.com, пишет The Guardian.

Туристические компании, в частности, обвиняются в получении финансовой выгоды от израильской оккупации путем сдачи комнат в принадлежащих поселенцам домах и пансионах на палестинских территориях. В 2018 году Airbnb заявила, что удалит со своего сайта все объекты в израильских поселениях. Но после скандала в Израиле фирма отменила свое решение несколько месяцев спустя. JCB уже давно подвергается критике со стороны правозащитников, поскольку израильские военные фотографируют, как с помощью бульдозеров данного производителя на западном берегу Иордана регулярно сносят палестинские дома.

ООН отмечает, что доклад не является частью судебного процесса, и непосредственных юридических последствий для компаний не будет. Однако палестинская сторона и все кто их поддерживает, могут призвать к бойкоту данных организаций. Глава палестинской миссии в Великобритании Хусам Зомлот заявил после публикации данных ООН, что это «хороший день для мира и международного порядка, основанного на правилах» и «своевременное сообщение для тех, кто подталкивает к хаосу и беззаконию».

Палестинское движение «Бойкот, отчуждение и санкции», призывающая к бойкоту для давления на Израиль, заявило, что база данных является «очень важным первым конкретным шагом любого подразделения ООН к привлечению к ответственности израильских и международных корпораций».

В ответ президент Израиля Реувен Ривлин заявил: «Мы призываем наших друзей по всему миру выступить против этой позорной инициативы».

«Я осознаю, что этот вопрос был и будет оставаться весьма спорным, — сказала создавшая список верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. — Однако после обширного и тщательного процесса проверки мы удовлетворены тем, что этот основанный на фактах доклад отражает серьезное рассмотрение этого беспрецедентного и весьма сложного вопроса».

Израиль захватил западный берег у иорданских сил в 1967 году и продолжает контролировать и оккупировать этот район. Палестинцы и большинство стран мира считают поселения незаконными в соответствии с международным правом.