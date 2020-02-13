Стрельба на Лубянке привела к проверкам в ФСБ

Как выяснилось, попавшая в соцсети видеосъемка перестрелки велась из кабинета, расположенного на четвертом этаже дома №2 на Лубянке, где расположено управление «П» службы экономической безопасности ФСБ. По некоторым данным, в тот вечер в кабинете начальника одного из отделов управления собралось восемь сотрудников — поводом стал День военной контрразведки. В ходе служебной проверки выяснилось, что несанкционированную съемку с помощью смартфона вел кто-то один. Автора съемки установить не удалось, но ряд сотрудников взыскания получили.
Руководитель управления «П» решил этим не ограничиваться. Он назначил еще и комплексную проверку работы своих подчиненных: будут изучены все показатели их служебной деятельности, учтены все нарушения трудовой дисциплины и т. п. По результатам могут быть приняты организационные решения.