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Стрельба на Лубянке привела к проверкам в ФСБ

13.02.2020

После нападения на здание ФСБ на Лубянке, которое 19 декабря совершил житель Подольска Евгений Манюров, начальник управления «П» службы экономической безопасности ведомства Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения. Поводом стал не факт нападения и не действия силовиков, которые отражали его, а то обстоятельство, что именно из кабинета сотрудников этого управления велась видеозапись атаки. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Как выяснилось, попавшая в соцсети видеосъемка перестрелки велась из кабинета, расположенного на четвертом этаже дома №2 на Лубянке, где расположено управление «П» службы экономической безопасности ФСБ. По некоторым данным, в тот вечер в кабинете начальника одного из отделов управления собралось восемь сотрудников — поводом стал День военной контрразведки. В ходе служебной проверки выяснилось, что несанкционированную съемку с помощью смартфона вел кто-то один. Автора съемки установить не удалось, но ряд сотрудников взыскания получили.

Руководитель управления «П» решил этим не ограничиваться. Он назначил еще и комплексную проверку работы своих подчиненных: будут изучены все показатели их служебной деятельности, учтены все нарушения трудовой дисциплины и т. п. По результатам могут быть приняты организационные решения.

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