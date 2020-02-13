ФСИН проведет проверку из-за застолья в колонии убийцы Немцова

Назначена служебная проверка по информации об условиях отбывания наказания осужденными в ИК-3, где содержится Заур Дадаев, осужденный за убийство Бориса Немцова. Об этом сообщает ГУФСИН России по Иркутской области.

Проверка касается опубликованных Scanner project фотографий из соцсети «ВКонтакте», сделанные 3 июля 2018 года, на которых осужденный за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев проводит время с другими осужденными за хорошо накрытым столом. Дадаев отбывает срок в колонии для бывших силовиков ИК-3.

Начальник ИК-3 ранее ходатайствовал о переводе Заура Дадаева в тюрьму из-за регулярных нарушений. Суд удовлетворил его требования, но адвокат Дадаева оспаривает решение, утверждая, что у подзащитного хотят получить показания о заказчиках убийства Немцова и «приписывают нарушения».