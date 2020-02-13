Китай сообщил о рекордном росте смертей от коронавируса Covid-19

Изменение метода диагностики коронавируса в Китае значительно сказалось на количестве подтвержденных случаев заболевания и смерти от Covid-19. Количество летальных исходов за сутки изменилось на 242 и составило 1310. До этого максимальное число смертей за сутки составляло 103, сообщает Reuters.

Китайские медики стали использовать томографию (а не только тесты РНК) для поиска вируса, а также перепроверили результаты диагностики, которые проводились, когда болезнь лишь начала распространяться.

Новая методика тестирования пока используется только в провинции Хубэй. Но это привело к серьезному изменению статистики. В провинции число официально зараженных увеличилось на 14 тысяч, до более чем 48 тысяч случаев заболевания. Причем эта пугающая статистика появилась на следующий день после того, как Китай сообщил о самом низком числе новых случаев коронавируса за две недели, подкрепляя прогнозы старшего медицинского консультанта страны о том, что эпидемия может закончиться к апрелю.

За пределами Китая самая большая группа заболевших связана с круизным судном Diamond Princess, на котором среди 3700 пассажиров есть 24 россиянина. Лайнер стоит у японского порта Иокогама на карантине. На нем подтверждено 219 случаев заболевания.

Из-за страха коронавируса другое круизное судно MS Westerdam не получило разрешение на остановку в Таиланде, Японии, Тайване, на Гуаме и на Филиппинах из-за опасений, что один из его 1455 пассажиров и 802 членов экипажа может быть болен, хотя факт заражения вирусом не подтвержден. Сегодня судну, наконец, разрешила встать на якорь Камбоджа.