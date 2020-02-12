В России появилось одиннадцатое СМИ-иноагент

Минюст внес ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в список СМИ — иностранных агентов. Таким образом, в реестре стало 11 организаций, указывается на сайте Минюста.

В 2017 году Минюст также признал иноагентами «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) и татаро-башкирскую службу «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi).

СМИ-иноагент в течение месяца обязано учредить российское юридическое лицо. Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны были сделать это до 1 февраля 2020 года. Несоблюдение правил грозит штрафами.