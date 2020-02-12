Для троих фигурантов «дела Baring Vostok» изменена мера пресечения

Из СИЗО под домашний арест переведены по решению Мосгорсуда обвиняемые по «делу Baring Vostok» Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров, сообщает Business FM.

На продлении срока ареста настаивал Следственный комитет при поддержке прокуратуры. Сами фигуранты в суде заявили о невиновности и напомнили, что другие фигуранты дела находятся под домашним арестом. Судья Дмитрий Гордеев счел, что обстоятельства, которые легли в основу избрания изначальной меры пресечения, «существенно изменились», общественная опасность фигурантов «значительно снизилась», и изменил меру пресечения.

Семь фигурантов дела Baring Vostok, среди которых американец Майкл Калви, обвиняются в «растрате в особо крупном размере» из-за кредита банка «Восточный» на 2,5 млрд рублей, который, по мнению следствия, преступная группа под руководством Калви отдала акциями люксембургской компании IFTG (которые, по оценкам одной экспертизы, стоили 600 тыс. рублей, а по другой — 3,8 млрд рублей). Фигуранты вину отрицают.