«Газпром-медиа» может возглавить руководитель Роскомнадзора

Глава Роскомнадзора Александр Жаров стал кандидатом на пост гендиректора «Газпром-медиа холдинга». Ранее занимавший этот пост Дмитрий Чернышенко перешел в правительство. Роскомнадзор может возглавить Андрей Липов из администрации президента, пишет РБК.

«Александр Жаров находится в списке кандидатов на место руководителя «Газпром-медиа». У Жарова хорошие отношения с бывшим руководителем этой структуры Дмитрием Чернышенко», — сказал один из источников издания.

Холдинг «Газпром-медиа» владеет рядом телеканалов, в том числе НТВ, ТНТ, «Пятница», «Матч ТВ», ТВ3, радиостанциями, среди которых «Эхо Москвы», «Авторадио» и «Юмор FM», а также кинокомпанией «Централ Партнершип» и издательским домом «7 Дней».

Если Жаров покинет Роскомнадзор, его место может занять начальник управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрей Липов. После смены правительства указы о назначении новых вице-премьеров и министров были опубликованы 21 января. Документов о назначении глав федеральных служб, в том числе Роскомнадзора, пока нет.

Сам Жаров заявил «Интерфаксу», что ему не известно о планах назначить его руководителем «Газпром-медиа».