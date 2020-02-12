Bloomberg: Путин меняет Конституцию, так как не может объединить Россию с Белоруссией

Отставка российского правительства и спешная подготовка поправок в Конституцию могут быть планом «Б» для Владимира Путина, желающего остаться у власти, хотя изначально он намеревался возглавить Союзное государство с Белоруссией. Ему помешал Александр Лукашенко, пишет Bloomberg.

Издание, ссылаясь на источники в Кремле, утверждает, что еще за месяц до послания Федеральному собранию Путин настаивал на том, чтобы убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко возродить идею о создании сверхдержавы и объединить две страны. Но план «А» пока не имеет успеха, несмотря на давление на Белоруссию с помощью тарифов и поставок нефти. Поглощение соседа позволило бы Путину обойти ограничения сроков, став лидером нового «Союзного государства». Но Лукашенко, который когда-то поддерживал идею объединения, теперь категорически против.

Противостояние может привести к проблемам международного значения. Министерство обороны Литвы, которое граничит как с Россией, так и с Белоруссией, предупредило в своих оценках угроз 2020 года, что у Лукашенко осталось мало карт, чтобы противостоять стремлению Путина к «более глубокой политической интеграции» стран.