Борис Штерн: Решение по «пензенскому делу» и есть самый настоящий акт террора

Выкладываю заявление ученых и научных журналистов в его текущем виде:

(открыто для подписания)

Мы, российские ученые и научные журналисты, возмущены приговором по так называемому «делу “Сети”*», вынесенным 10 февраля 2020 года в г. Пенза.

Семеро молодых людей, не совершивших никаких опасных деяний, осуждены на тюремные сроки от 6 до 18 лет, якобы за создание «террористического сообщества». Столь суровое обвинение основывается на крайне сомнительных «доказательствах». Осужденные неоднократно сообщали о пытках, которым их подвергали для получения признательных показаний, однако эти заявления в ходе следствия и суда были фактически проигнорированы.

Все, что мы знаем о «деле “Сети”*», говорит о том, что оно целиком сфабриковано. Откровенно неправосудный приговор свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы в нашей стране. В отличие от тех выдуманных «терактов», которые якобы «собирались запланировать» осужденные, решение по «делу “Сети”*» и есть самый настоящий акт террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности.

Мы требуем немедленно отменить приговор по «делу “Сети”*», с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами. Террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием нашей страны и губителен для ее науки, культуры и образования.

Арсеев Петр, д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН, ФИАН

Белавин Александр, д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН, ИТФ им. Ландау

Бонч-Осмоловская Елизавета, д.б.н., член-корреспондент РАН

Борисов Максим, научный журналист, газета «Троицкий вариант – Наука»

Борисова Александра, к.х.н., научный журналист

Вершик Анатолий, д.ф-м.н.профессор, г.н.с. Петербургское отд. Матем. Ин-та РАН, член Европейской Академии наук

Гельман Владимир, к.полит.н., профессор ЕУСПб и университета Хельсинки

Гельфанд Михаил, д.б.н., профессор, член Academia Europaea

Глазов Михаил, д.ф.-м.н., член корреспондент РАН, Физико-технический и-т им. Иоффе

Гордеева Ирина, к-т ист. наук

Гусев Алексей, к.и.н., член Центрального совета профсоюза «Университетская солидарность»

Делюсина Ирина, к.г.м.н, научный сотрудник UC Дэвис, Калифорния

Демина Наталия, научный журналист, газета «Троицкий вариант – Наука»

Жарова Екатерина, кандидат филологических наук, доцент

Иванов Алексей, д.г.н., зам. дир., Институт земной коры РАН (Иркутск)

Иванчик Аскольд, д.и.н., член-корреспондент РАН

Кабанов Александр, д.х.н., член-корреспондент РАН

Калиничев Андрей, к.ф.-м.н., г.н.с. НИУ ВШЭ (частное лицо, не выражающее позицию университета)

Клещенко Елена, научный журналист

Костинский Александр, к.ф.-м.н.

Корогодина Виктория, к.б.н, с.н.с ОИЯИ

Костылева Ирина к.ф.м.н., н.с. ИФВД РАН

Кузнецов Алексей, журналист радио «Эхо Москвы», Почетный работник образования РФ

Левонтина Ирина, к. филол.н., в.н.с. Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН

Марат Мусин, Ph.D., постдок Китайской академии наук, автор Н+1 и Элементов

Орлова Ольга, к.ф.н., научный обозреватель ОТР

Оскольский Алексей, д.б.н., в.н.с. Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, старший лектор университета Йоханнесбурга

Подосокорский Николай, публицист, к. филол. н., и.о. зав. кафедрой НовГУ имени Ярослава Мудрого

Попов Сергей, д.ф.-м.н., профессор РАН, ГАИШ МГУ

Рекубратский Александр, к.б.н., в.н.с. ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии

Ростовцев Андрей, д.ф.-м.н., в.н.с. Институт проблем передачи информации

Сафронова Валентина, к.б.н., зав. лаб., Институт биофизики клетки РАН

Семенов Алексей, д.б.н., профессор, Московский государственный университет

Соколов Никита, к.и.н.

Соломина Ольга, д.г.н., чл.-корр. РАН

Сотникова Наталья, д.ф.-м.н.

Фейгельман Михаил, д.ф.-м.н., Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау

Хазанов Ефим, д.ф.м.н., академик РАН, Институт прикладной физики РАН (Нижний Новгород)

Хохлов Александр, инженер-конструктор ЦНИИ РТК, популяризатор космонавтики

Цатурян Андрей, д.ф.-м.н., в.н.с. МГУ

Чаплик Александр, д.ф.-м.н., академик РАН, г.н.с. ИФП СО РАН

Шень Александр, к.ф.-м.н., н.с. CNRS и университета Монпелье

Штерн Борис, д.ф.-м.н., в.н.с., Институт ядерных исследований РАН

Источник

* «Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.