Кремль обвинил Турцию в нарушении обязательств по Сирии

В ответ на угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перестать придерживаться сочинских соглашений и начать наносить удары по правительственным сирийским войскам, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция и так не выполняет эти обязательства.

«В Кремле по-прежнему придерживаются сочинских договоренностей, которые возлагают на стороны определенные обязательства, — цитирует Пескова «Интерфакс». — В частности, по этому документу турецкая сторона взяла на себя обязательство по обеспечению соответствующей нейтрализации террористических группировок, которые сконцентрировались в Идлибе. Сейчас мы по-прежнему с сожалением констатируем, что эти группировки из Идлиба наносят удары по сирийским войскам, а также осуществляют агрессивные действия в отношении наших военных объектов».

Песков подчеркнул, что данный факт «идет вразрез с сочинскими договоренностями».

Ранее Эрдоган заявил, что войска президента Сирии Башара Асада должны покинуть район Идлиба к концу февраля. А если турецкие войска, размещенные на наблюдательных постах в зоне конфликта, или кто-либо еще в Сирии пострадают от действий правительственных войск Сирии еще раз, то Турция «не будет придерживаться сочинского соглашения и будет наносить удары по правительственным силам где угодно».