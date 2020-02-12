На арктических стройках Минобороны похищено порядка 3 млрд рублей

На строительство радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на острове Врангеля и на мысе Шмидта Минобороны потратило 5 млрд рублей, но объекты так и не были сданы. Подрядчиков обвинили в хищениях, сообщают «Открытые медиа».

Арктическая стройка ведется с 2014 года, когда были заключены госконтракты с первым подрядчиком — «Русальянс Строй». Совладельцы организации утверждали, что они почти достроили объекты, хотя некоторые работы пришлось производить за свой счет, так как в 2015 году структуры Минобороны изменили условия и перестали перечислять средства. Осенью 2015 года, по их словам, стройки были захвачены военными и представителями фирмы «Спецстрой-1». Владельцев компании «Русальянс Строй» в марте 2016 года арестовали по обвинению в хищении 3 млрд руб. и в отмывании средств. Слушания по их делу еще продолжаются. Предприниматели заявляют, что уголовное дело было заведено из-за отказа дать взятку в 700 млн руб. чиновникам Минобороны.

Второй подрядчик — «Спецстрой-1» взял аванс у Минобороны в 2 млрд руб., но на момент подачи заявки и подписания договоров не имел в своем штате работников, специализированной техники, производственных мощностей и оборотных средств. Зато получил почти готовые здания, оставшиеся от предыдущего подрядчика — так как их не проверяли представители военного ведомства, по документам они формально еще не были возведены. Но достроить их и сдать подрядчик к концу 2016 года не смог. Весной 2019 года на это обратили внимание в Московской военной прокуратуре, структурам Минобороны пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть аванс. Сумма претензий с учетом неустойки составляла 11,7 млрд руб., но «Спецстрой-1» подал ответные иски о компенсации за возведенные объекты (которые возводил предыдущий подрядчик). В итоге с фирмы взыскали всего 803 млн руб.

Кураторы арктической стройки пошли на повышение. Замминистра обороны Тимур Иванов получил в свое подчинение объединенную Военно-строительную компанию с триллионным бюджетом. А непосредственным руководителем этой компании стал Евгений Горбачев — бывший соучредитель «Спецстроя-1».