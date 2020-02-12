Оксана Пушкина: Дошли до антиабортных поправок…

Письмо в рабочую группу по подготовке поправок направило общественное движение «За жизнь!».

Сложно всерьез комментировать подобные предложения. Довод антиабортников: «с момента зачатия формируется генетический аппарат, содержащий пространственно-временную модель человека». Вопиющая безграмотность. Соглашусь с коллегой Клишасом:

«Придумывание этого всего веселит определенную публику, порождает кучу всякой конспирологии… Конституция — это не автореферат любимой аспирантки, где нужно записать все ровно так, чтобы тебе все нравилось и было очень красиво. Это политический документ… Он в первую очередь должен отражать настроения общества и его ожидания».

Наше общество гораздо мудрее, чем авторы антиабортной поправки. Большинство россиян (70%) выступают против предложения исключить аборты из системы #ОМС и считают, что женщина должна иметь право на прерывание беременности. Иначе — социальная и медицинская катастрофа, рост подпольных абортов, искалеченные тела и судьбы.

Надо закреплять в Конституции соцгарантии, поддержку семей, матерей, детей. Надо побеждать социальное сиротство. В конце концов, если хотите меньше абортов, то надо детям в школе объяснять, что такое контрацепция, рассказывать о ВИЧ. Странно бороться за право на жизнь эмбрионов, когда мы не можем обеспечить его уже рождённым детям. Бэби-боксы до сих пор федеральным законом не легализованы, соответствующий законопроект третий год лежит в Госдуме, матери убивают своих детей. Где право на жизнь для жертв домашнего насилия? Почему борцы с абортами активно борются с принятием соответствующих законов? Это глупость или все-таки корысть?

Подобные неадекватные предложения поправок в Конституцию, которые в последнее время часто звучат, подрывают авторитет президентской инициативы. Я надеюсь, рабочая группа по поправкам очень внимательно отнесется к отсеиванию поступающего к ним популизма и откровенного бреда.

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