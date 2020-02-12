Президентское падение

Доверяют президенту Владимиру Путину 35% россиян, по сравнению с сентябрем 2019 года рейтинг снизился на четыре процентных пункта. В ноябре 2017 года он составлял 59%, то есть за два года упал на 24 п. п. — почти в два раза, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Левада-центра».

Заметно с сентября прошлого года выросло доверие министру обороны Сергею Шойгу (с 13% до 19%) и министру иностранных дел Сергею Лаврову (с 14% до 17%). Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9% до 5%, как и недоверие — с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%. «Левада-центр» впервые замерил рейтинг нового премьера Михаила Мишустина: пока ему доверяют лишь 3% опрошенных, не доверяют — 4%. Сумма тех, кто не доверяет никому или затруднился с ответом, составила 39%.

Уровень доверия Путину снижается давно и устойчиво, а отдельные его выступления вроде оглашенного 15 января (еще до опроса) послания парламенту имеют временный эффект, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Снижение на 24 процентных пункта с ноября 2017 года — это очень заметное снижение. Причем это открытый вопрос без подсказки фамилий, поэтому более надежный». По мнению социолога, спад объясняется устойчивым раздражением россиян и усталостью от президента: «Его новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект. Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы: оно идет медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать».

То, что показатели одобрения деятельности президента держатся примерно на одном уровне (67–70%) на протяжении полугода, Гудков объясняет тем, что доверие касается прежде всего оценки социальной сферы, а одобрение связано с внешней политикой, риторикой «отеческой заботы».