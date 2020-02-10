Юрист Татьяна Глушкова: «Пензенское дело» не единственное

Френдлента взорвана чудовищностью приговора по делу Сети*; на экране телефона одно за одним всплывают уведомления от всех телеграм-каналов, на которые я подписана.

А я не могу не думать о другом деле, по которому я совсем недавно, меньше месяца назад, отправила жалобу в ЕСПЧ. Промеж собой мы с коллегами называем его «делом четырнадцати».

14 жителей Чечни были похищены из своих домов в январе 2017 года. Около двух месяцев их содержали в секретной тюрьме и пытали — пытали чудовищно, так, что проведенные спустя полтора года судмедэкспертизы зафиксировали следы травм. Потом «предложили» признаться в участии в НВФ и хранении оружия и взрывчатых веществ.

Итог чуть помягче, чем у Сети*, но тоже впечатляющ: от 9,5 до 10,5 лет.

В суде они заявляли о пытках. Знаете, как проводилась доследственная проверка? Следователь даже опросить их всех не удосужился.

Этого дела, кажется, не заметил никто, кроме «Новой» и «Кавказского узла».

Нет, я сейчас не к тому, «почему вы такие плохие, тех поддерживаете, а этих нет». Я понимаю, как работают механизмы поддержки, и немного знаю, каких усилий стоила раскрутка дела Сети* в публичном пространстве.

Я к тому, что все мы — жители Чечни, иеговисты, анархисты, геи — сидим в одной лодке, покачивающейся где-то посреди вод моря Нурнен (это в Мордоре, если кто не знает), и было бы неплохо об этом помнить. И нет, если вы не принадлежите ни к одной из перечисленных выше групп, это не значит, что вы не с нами. Вы просто принадлежите к какой-то другой, здесь не упомянутой.

(Знаю, что пишу пустое и впустую, но всё ж не могу не).

Источник

«Сеть»* — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.

