Момент истины для Лукашенко

«Разве может так старший брат?!»

Белорусский президент отправился на пятничные переговоры с российским коллегой, пообещав «окончательно расставить все точки над і». «7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто — некий момент истины наступил, — сказал Лукашенко за три дня до встречи. — Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, налоговым маневром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам. Но если вы пообещали за пять лет вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли».

Лукашенко возмутился и тем, что в России настаивают еще и на существенной премии компаниям за поставку нефти в Белоруссию. «А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так «старший брат» относиться к самому близкому народу?» — задал он риторический вопрос.

Также Лукашенко обвинил Россию в выдаче его стране кредитов под рыночные проценты, в отрицательном сальдо белорусской внешней торговли и многом другом.

Очередная встреча президентов Беларуси и России 7 февраля в Сочи началась в формате делового завтрака — он состоялся в Красной Поляне в доме приемов официальных делегаций «Лаура». Первыми были именно переговоры с глазу на глаз, поскольку значительная часть российской делегации из-за плохой погоды добралась до Сочи с большим опозданием.

«Если вы пообещали за пять лет вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли», — привычно возмущался перед встречей Лукашенко

Президенты улыбались, но было понятно, что улыбки, мягко говоря, натянутые. И они с самого начала заметно подкалывали друг друга.

— Кашку с утра ели? — поинтересовался в присутствии прессы у Лукашенко Владимир Путин.

— Не на воде же, — парировал белорусский президент.

— Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится.

— Сейчас и попробую, — улыбнулся Александр Лукашенко.

В итоге завтрак шел (уже за закрытыми дверями) больше часа. После чего Лукашенко сказал дождавшимся его журналистам: «Мы о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны). И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но которые касаются и многих наших соседей, бывших стран Советского Союза, той политики, которая сейчас проводится нами, ими. О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор».

Владимир Путин сдержанно подтвердил, что они затронули «много вопросов, которые представляют взаимный интерес». И предложил продолжить в более широком составе, дождавшись членов российской делегации.

А пока те добирались до Сочи, президенты решили сыграть в хоккей. Оба играли в одной команде — «белых». Лукашенко под номером 01 (он всегда под ним играет). Под номером 31 в этой же команде играл младший сын «бацьки» Николай Лукашенко. «Белые» обыграли «синих» со счетом 13:4.

Ну а потом приехали «недостающие» российские чиновники, и началась вторая часть переговоров. Тут Путин сказал, что одна из главных целей этой встречи — познакомить белорусскую сторону с новыми членами российского правительства. Лукашенко парировал: «уже хорошо познакомился» с новыми членами российского кабмина. «Мы поговорили, всяких пакостей повспоминали из нашей общей давней истории, тоже им рассказал», — отметил белорусский президент. «Это зря, надо помнить только хорошее», — со смехом ответил Путин.

Далее последовали еще почти два часа переговоров за закрытыми дверями. После них заявлений уже не было: Лукашенко улетел из Сочи, отказавшись общаться с прессой.

Слово за Козаком

Практически все известные на сегодняшний день подробности об итогах переговоров в Сочи журналистам изложил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак. Судя по всему, именно он теперь становится главным кремлевским куратором белорусско-российских отношений.

Итак, по словам Козака, переговоры «прошли в позитивном ключе, консультации по совершенствованию механизма интеграции будут продолжены». То есть речь уже идет не о самой «интеграции», а только о «консультациях» по ней.

Но вот по самым болезненным для Александра Григорьевича вопросам прогресса явно нет.

«Что касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, то мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года», — сказал Дмитрий Козак. То есть по $127 за тысячу кубов. Лукашенко же, напомним, требовал (именно требовал) такие же цены, как для Смоленской области — около $70 за тыс. куб. м. Если вспомнить, что европейские цены на газ в конце 2019-го очень сильно упали, то понятно: «Газпром» будет поставлять белорусам газ с большой выгодой для себя.

По словам Козака, что касается условий поставки нефти, то правительство РФ «будет содействовать» переговорам белорусских НПЗ с российскими нефтяными компаниями — но не более того. «Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли: вы знаете, цены на сырую нефть формируются рынком, а административно не регулируются», — сказал новый куратор российско-белорусских отношений.

Кремлевский чиновник пояснил, что предоставить Белоруссии скидки — значило бы ввести в РФ государственное регулирование нефтяного рынка, а этого российское правительство сделать не может.

Вялотекущая интеграция

«Последние полтора года мы видели, что Кремль считал своей главной задачей присоединить Беларусь к РФ ради решения «проблемы-2024», то есть сохранения Владимира Путина у власти, уже в роли главы объединенного государства, — сказал в комментарии для NT белорусский политолог Антон Платов. — В Москве были готовы сохранить субсидирование белорусской экономики, но только в обмен на реальные действия по интеграции в рамках Союзного государства. Медведев прямо заявлял об этом в Бресте осенью 2018-го. Однако в Кремле выбрали другой сценарий транзита власти, и теперь отношения с Беларусью будут строиться на других принципах, «бухгалтерских», то есть прямой экономической целесообразности. Это тот самый подход, который исповедовал в свою бытность послом в Минске Михаил Бабич и который сейчас продвигает Козак. Конечно, от интеграции в Москве никто не отказывается, прирасти территорией всегда приятно. Только РФ теперь не будет платить за лояльность, о чем в Сочи было сказано достаточно четко».

В Кремле выбрали другой сценарий транзита власти, и теперь отношения с Беларусью будут строиться на других принципах, «бухгалтерских», то есть прямой экономической целесообразности. Это тот самый подход, который исповедовал в свою бытность послом в Минске Михаил Бабич

Формально Минск и Москва продолжают интеграцию, только она возвращается к своему «вялотекущему» состоянию — как было с 2007-го по 2018-й. Стороны уже согласовали 24 «дорожные карты» по интеграции из 31. Но пока нет согласия по шести самым важным, в которых прописана энергетика, таможенные вопросы, налогообложение, а также создание наднациональных органов, единой валюты и единого эмиссионного центра.

Как раз на этом этапе возникла классическая ситуация «утром деньги — вечером стулья, или наоборот». Александр Лукашенко заявлял о готовности подписывать любые интеграционные документы после того, как будет решен вопрос с дешевыми (т.е. на условиях 2018 года) российскими углеводородами для Белоруссии. Что позволит ему без проблем переизбраться в конце августа на следующий президентский срок.

Москва, однако, жестко настаивает на своем («ультиматум Медведева», прозвучавший в декабре 2018-го): сперва реальная интеграция, экономическое (а в перспективе и политическое) вхождение Белоруссии в РФ, то есть подписание всех «дорожных карт», а потом — «углеводородная субсидия» и прочая поддержка.

Лукашенко пока на такое не соглашается. И на прошедшем в Сочи саммите эти позиции сторон, по сути, подтверждены, в том числе и публично.

Фото: belsat.eu