В Австралии город страдает от «торнадо» из летучих мышей

«Бэт-торнадо», состоящее из сотен тысяч летучих мышей, образовалось в австралийском городе Ингам. Жители жалуются на происходящее, но власти ничего не могут поделать с крылатой проблемой, сообщает BBC.

Количество летучих мышей превышает количество жителей города Ингам. И люди не знают, что с ними делать, так как животные, кружащие над домами и улицами, принесли с собой неприятный запах, грязь и шум.

Тем не менее летучие мыши защищены законом, и к ним нельзя применять насилие. Местные власти заявляют, что пытаются «убедить» крылатых гостей вернуться в их среду обитания.

Hundreds of thousands of fruit bats have taken over a town in Australia, comfortably outnumbering the human population. https://t.co/ASvFsI6xjB pic.twitter.com/PS1fQHeq1Q