«Герой, который сказал правду»: китайцы разгневаны смертью доктора, предупреждавшего о коронавирусе

Сообщение о смерти доктора вызвало волну гнева, горя и требования свободы слова в Китае, сообщает The Guardian.

«Они должны извиниться перед вами, мы должны выразить вам нашу благодарность. Берегите себя, доктор Ли», — говорится в одном из сообщений в соцсети Weibo. «Хорошие люди не живут долго, а зло живет тысячу лет», — пишет другой пользователь. А на берегу реки в Пекине появилась надпись «Прощай, Ли Вэньлян».

Смерть Ли Вэньляна кристаллизовала гнев и разочарование, которые изначально вызывало сокрытие информации о смертельном вирусе. Соцсети Китая наполнились гневными сообщениями. Сообщения о смерти врача в Weibo смотрели и обсуждали 1,5 млрд раз. Так же широко о ней говорили и в группах WeChat.

Даже в блогах государственных СМИ выражалось сожаление из-за смерти Ли Вэньляна, а местами появлялись завуалированные выпады против властей Уханя. Например, газета «Экономический обозреватель» в соцсетях потребовала оправдания всех уханьских «торговцев слухами».

«Доктор Ли говорит нам [через свою смерть], с каким будущим мы столкнемся, если потеряем способность выражать себя. В глазах людей доктор Ли был героем, который смело сказал правду, — говорится в сообщении. — Уханьские [власти] должны оправдать их и преследовать тех, кто злоупотреблял своими полномочиями, чтобы подавить «торговцев слухами».

Общественная реакция была столь сильной, что ею заинтересовались Центральная комиссия по проверке дисциплины (влиятельный внутренний антикоррупционный орган Коммунистической партии) и Национальная надзорная комиссия (высшее антикоррупционное агентство страны). Они опубликовали заявление о том, что в Ухань будут направлены следователи для проведения «всестороннего расследования проблем, о которых сообщила общественность, связанных с доктором Ли Вэньляном».

При этом власти быстро удаляли посты в соцсетях, призывающие к действиям, так как боялись, что гнев выльется на улицы. Киберполиция также удаляла посты с требованием свободы слова. Актуальная тема «Мы хотим свободы слова» насчитывала около 2 млн просмотров в Weibo к 5 утра по местному времени, но позже была удалена. Тема о том, что «правительство Уханя должно принести доктору Ли Вэньляну извинения» также привлекла десятки тысяч взглядов, и также исчезла.

Соцсети были заполнены последним фото врача, где он лежит на больничной койке в дыхательной маске; карандашным наброском Ли; фотографией унизительного полицейского предупреждающего документа, которое врач подписал фразой «я понимаю», чтобы не допустить «распространение ложных слухов», а также изображением свечей и белого цветка.

В своем последнем сообщении в микроблоге на Weibo Ли Вэньлян 1 февраля писал: «Сегодня результаты теста оказались положительными. Все решено. Это подтверждено».

Судьба остальных семи медицинских работников, которых полиция задерживала, как и Ли, за распространение слухов — неизвестна.

Число погибших от коронавируса на материковой части Китая превысило 630 человек, более чем у 31 тыс. заболевание подтверждено.