«Неплохой выбор» и «Наш парень»:

Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который в 2016 году шел в Госдуму от «Яблока». Занять кресло депутата тогда не удалось, так как партия не преодолела пятипроцентный барьер.

До перехода на работу в Федеральную антимонопольную службу в Москву Махонин возглавлял управление ведомства по Пермскому краю. На этом посту он запомнился журналистам открытостью и четкостью позиции. Помнят его не только сотрудники СМИ.

«Всегда здоровается на улице. В общении резкий, достаточно прямой, не высокомерный. Такой умный парень», — охарактеризовал нового главу региона Сергей Ухов, координатор пермского штаба Алексея Навального.

Ну раз все публикуют фото с новым врио губернатора Дмитрием Махониным, я тоже опубликую.



И официально приглашаю его на митинг в защиту электрички, в это воскресенье, 9 февраля, 14:00, у Оперного театра pic.twitter.com/MloEKU56Cc — Ухов Сергей (@Ukhovs) February 6, 2020

«Это действительно неплохой выбор, — говорится в telegram-канале штаба. — Половина сотрудников штаба лично знакома с Дмитрием Махониным, но это, конечно, не значит, что мы будем закрывать глаза, если он будет принимать вредные для края решения. Штаб будет пристально наблюдать за деятельностью врио губернатора».

Член президентского совета по правам человека, руководитель Общественного фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований» Светлана Маковецкая вспоминает, что Махонин был лауреатом премии фонда, присуждаемой «за внимание к общественным интересам»: «Я про него хорошо думаю. Про Дмитрия Махонина. Он — один из двух первых лауреатов нашей премии «Хрустальная гражданка». И по делу. Правда, шесть лет назад. И Пермь он любит, как я знаю. Может, повезло, наконец».

Депутат Пермской гордумы Надежда Агишева, которая вместе с Махониным участвовала в политической кампании 2016 года от партии «Яблоко», считает, что он сможет собрать хорошую команду. «Мне кажется, что Дмитрий с его опытом и стилем руководства пермским УФАС, и мы все это знаем, должен достаточно хорошо разбираться в процессах в регионе, и сможет собрать хорошую команду. Думаю, что вместе они выведут Пермский край из полосы какого-то застоя и отсутствия понятных перспектив. Также я вижу в нем амбициозного, в хорошем смысле, политика. Амбиции и его желания могут быть превращены в важное дело. Он помогал своей малой родине, и ко всему еще и заботливый семьянин. В общем, наш парень», — цитирует Агишеву портал 59.ru.

«Можно сказать, что Кремль «услышал» ту, часть пермяков, которые жаждали получить «местного» губернатора. Но, как дальше будут развиваться события — мало понятно. Край, по-видимому, ожидает серьезная встряска, эмоциональная то уж точно», — считает политолог, ранее координатор движения «Голос» в Пермском крае Виталий Ковин.

Федеральные эксперты не столь положительно настроены.

«Как лидер пермской группы списка «Яблока» на выборах в Госдуму в 2016 году он должен был подписывать знаменитый «яблочный» Меморандум политической альтернативы. Меморандум включал в себя, в том числе, пункты об отказе на выборах от «дискриминационных фильтров», признании суверенитета Украины в границах 2013 года и незаконности вхождения Крыма в состав РФ. Интересно, покается ли новый врио перед своим выдвижением от «Единой России», ведь не далее, как в ноябре, руководители партии обещали, что с практикой самовыдвижения будет покончено?», — отмечает политолог Александр Пожалов.

Политолог Александр Кынев в Facebook назвал Дмитрия Махонина «очередным полуфабрикатом конвейера безликих карьеристов».