Александр Плющев об эвакуации людей из Уханя

Зачем там неприспособленные к эвакуации самолеты ВКС? Их пришлось гонять сразу два и сажать на дозаправку, а эвакуированные не могли сходить в туалет, поскольку в военно-транспортном самолете его просто нет. Ни поесть, ни попить, ни теплых вещей, везли, как дрова. 140 человек — это небольшой пассажирский самолет, в чем была проблема просто зафрахтовать чартер или послать МЧСовский? Людей в тяжелом состоянии там не было, спецоборудования не везли, а температуру и в аэйрбасе померить можно.

Об эвакуации объявили 31 января, а привезли их только 5-го, это специально, чтобы у вывозимых было побольше шансов заразиться? Когда посылают гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в других странах, как-то сильно побыстрее получается.

Зачем-то людям врали, что повезут в Подмосковье. Боялись, что в Тюмень не полетят, скажут, оставляйте в Ухане? Зачем-то нам рассказали, что этот санаторий, который они называют реабилитационным центром, охраняют два кольца росгвардейцев. Это чтобы тюменцы были спокойны насчет того, что карантинные не сбегут из двухнедельного заключения, а если попытаются, то вертухай не промахнется? Фактически их запирают в одиночки на две недели, запрещая выходить и общаться друг с другом, слава богу, хоть семьи обещали не разделять, а потом — бесплатно доставить до места жительства, но и тут, уверен, выскочит лажа какая-нибудь, условно, в Краснодар через Москву в сидячем вагоне.

Даже Онищенко, на что уж одиозный человек, сказал, что это идиотизм с санитарной точки зрения. Но главное тут — показуха, потому что так эвакуацию можно проводить только напоказ. Причем, скорее всего, для одного зрителя. Он вообще любит мультики и всякое фейковое кино, главное, чтобы везде действовали военные.

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