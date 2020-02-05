«Проект»: глава Конституционного суда владеет в районе Рублевки участком в 17 своих годовых доходов

У главы Конституционного суда Валерия Зорькина есть участок в 26 соток с домом в дачном хозяйстве «Архангельское» в районе Рублево-Успенского шоссе. Только земля на этой территории должна стоить порядка 220 млн руб., сообщает «Проект». Такую сумму он может заработать за 17 лет — Зорькин за последние годы не декларировал доход больше чем 13 млн руб.

В 2018 году Зорькин приобрел дом, который ранее был в федеральной собственности (являлся частью Рублево-Успенского оздоровительного комплекса), а через месяцев выкупил и землю под этим зданием. То, что недвижимость глава Конституционного суда оплатил, а не получил от государства бесплатно, подтвердили в пресс-службе КС.

На Рублевке также есть недвижимость начальника государственно-правового управления президента Ларисы Брычевой, которую называли возможным преемником Зорькина на посту. Брычевой принадлежит с 2006 года 27 соток в деревне Лызлово (стоимость порядка 90 млн руб).

В поселке дома отдыха Успенское, по соседству с председателем Национальной медиагруппы Алиной Кабаевой и бывшим генпрокурором Юрием Чайкой, есть участок (33 сотки) у сопредседателя рабочей группы по изменению Конституции Павела Крашенинникова. Аналогичные участки с домами там продают по цене от 160 до 310 млн руб.

Также «Проект» нашел недвижимость семьи экс-министра обороны Анатолия Сердюкова на Рублевке стоимостью 1,2 млрд руб. На связанный с его сестрой Галиной Пузиковой офшор записаны два участка площадью более 150 соток с тремя домами в деревне Жуковка на Рублево-Успенском шоссе.