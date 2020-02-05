Коронавирус показал проблемы в управлении Китаем

В то время как Китай борется со вспышкой коронавируса, в результате которой погибли по меньшей мере 490 человек и заражены тысячи, 1,4 млрд жителей этой страны спрашивают: что пошло не так? Но высокопоставленные чиновники просто переводят стрелки. Китайцы редко становятся свидетелями того, как работает их гигантская непрозрачная бюрократическая система — или, скорее, как она не работает. Слишком многие из чиновников боятся принимать решения, которые могут разозлить их начальство, и поэтому слишком отстранены и надменны, чтобы признать ошибки и учиться на них.

«Самой важной проблемой, выявленной во время этой вспышки, является бездействие местного правительства и боязнь действий, — говорит автор китайских политических бестселлеров Сюй Кайчжэн. — В условиях высокого давления проводимой антикоррупционной кампании большинство людей, включая высокопоставленных чиновников, заботятся только о самосохранении. Они не хотят говорить первыми. Они ждут, пока их начальство примет решение, и подотчетны только своему начальству, а не людям».

Китайское правительство, похоже, знает об этой проблеме. Высшее руководство Коммунистической партии на встрече в понедельник признало, что эпидемия является «серьезным испытанием системы и способности управлять Китаем».

Все больше людей ставят под сомнение решения правительства. Когда вирус начал распространяться, чиновники скрывали важную информацию, преуменьшали угрозу и упрекали врачей, пытавшихся поднять тревогу. NYT реконструировала распространение болезни и пришла к выводу, что китайское правительство потеряло потенциальную возможность предотвращения эпидемии, не предупредив население.

Вспышка подорвала миф о том, что китайские политические элиты получают повышение по службе исключительно за заслуги. Эту идею Китай подавал как свою уникальную инновацию, и развивающиеся страны направляли туда тысячи своих чиновников, чтобы изучать эту модель управления, политическую систему, которая предлагает безопасность и рост в обмен на подчинение авторитарному правлению.

Китайцы подвергают сомнению эффективность системы и сосредоточили большую часть своего гнева на Си Цзиньпине, главном лидере Китая. Мало кто осмеливается осуждать Си открыто, опасаясь цензуры и полиции. Но после того, как в последние дни Си исчез из публичного пространства, пользователи соцсетей начали спрашивать: «Где этот человек?» — и обмениваться фотографиями бывших лидеров Китая во времена прошлых кризисов.

Критики заявляют, что при Си партия начала продвигать лояльных чиновников вместо экспертов и опытных администраторов (иногда коррумпированных, но эффективных), которые были основой бюрократии Китая в 1990-х и 2000-х годах, когда наблюдался активный экономический рост.

Китайские чиновники тратят до трети своего времени на занятия по политическому образованию, многие из которых посвящены выступлениям Си Цзиньпина. Политическая лояльность сейчас значит гораздо больше эффективности. Теперь эмпирическое правило чиновника: демонстрировать преданность как можно более четко, сохраняя все остальное расплывчатым и избегая ответственности любой ценой, когда что-то идет не так.

Мэр Уханя Чжоу Сянван говорил, что не раскрывал данные о масштабе и опасности эпидемии ранее, потому что ему нужно было разрешение сверху. Но он мог бы сделать что-то, не делясь подробной информацией. Например, сказать жителям, чтобы они носили маски, часто мыли руки и не проводили большие собрания, такие как банкет, на котором присутствовало более 40 тыс. семей, проходивший за несколько дней до того, как город был заблокирован из-за эпидемии.

Когда информация начала распространяться, она была неопределенной и вводящей в заблуждение. В серии уведомлений, опубликованных между 31 декабря 2019 года и 17 января 2020 года, местные чиновники сообщали, что они лечат пациентов с пневмонией, но не сказали, когда и сколько. Национальная комиссия по здравоохранению Китая не выпускала собственных сообщений о коронавирусе до 19 января.

Высокопоставленный правительственный советник по здравоохранению Ван Гуанфа заверял общественность в том, что болезнь поддается контролю. А после говорил, что просто имел ограниченную информацию, а свои слова назвал непонятыми широкой общественностью — якобы он подразумевал, что большинство вспышек инфекционных заболеваний в конце концов берется под контроль.

Стараясь сдержать распространение вируса, местные органы власти демонстрируют занятость, а не поиск решения. Многие стараются выследить и изгнать со своей территории жителей провинции Хубэй, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Отслеживание потенциальных распространителей является разумной политикой, но наказание или преследование таких людей может загнать их в подполье, что еще более затруднит борьбу со вспышкой, отмечает NYT.

Чиновники нижнего уровня жалуются на то, что они получают так много инструкций от высших должностных лиц, что им приходится постоянно заполнять электронные таблицы, а не выполнять настоящую работу. В сообщении в социальной сети под заголовком «Формализм под маской» автор пишет: «Большинство людей в системе не делают ничего для решения проблем».

После эпидемии китайскому руководству придется наказать нескольких чиновников, чтобы спасти лицо и вернуть себе доверие. Но расположение людей, которые сейчас страдают от эпидемии и провала управления Коммунистической партии, будет трудно вернуть назад.

«Я знаю, что в скором времени эта страна снова станет мирным, процветающим обществом. Мы услышим, как многие люди кричат о том, как они гордятся властью, — написал житель Уханя в социальной сети Weibo. — Но после того, что я видел, я отказываюсь наблюдать аплодисменты и похвалу».

Иллюстрация Jialun Deng