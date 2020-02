Нэнси Пелоси разорвала речь Трампа после его выступления перед Конгрессом

Президент США Дональд Трамп в своем докладе Конгрессу расхвалил «великое американское возвращение» и объявил, что через три года после его прихода к власти враги Америки «пустились в бегство». Перед выступлением он не стал пожимать руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, а та позже разорвала текст его речи, предает Reuters.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD