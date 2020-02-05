Нэнси Пелоси разорвала речь Трампа после его выступления перед Конгрессом

Президент США Дональд Трамп в своем докладе Конгрессу расхвалил «великое американское возвращение» и объявил, что через три года после его прихода к власти враги Америки «пустились в бегство». Перед выступлением он не стал пожимать руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, а та позже разорвала текст его речи, предает Reuters.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020

Как сообщает «Голос Америки», большую часть своего выступления Трамп посвятил крепости американской экономики, включая низкую безработицу, подчеркивая, как это помогло рабочим и среднему классу. Он особо выделил роль новых торговых соглашений, которые он заключил, включая первую фазу соглашения с Китаем и соглашение между США, Мексикой и Канадой, подписанное в январе.

Трамп заявил, что для защиты американской свободы его администрация инвестировала рекордные $2,2 трлн в вооруженные силы. Он подчеркнул значение своего плана по установлению мира между Израилем и палестинцами, напомнил о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

В числе гостей в зале присутствоал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. «Господин президент, пожалуйста, донесите следующее послание своей родине, — обратился к нему Трамп. — Все американцы единодушно поддерживают венесуэльский народ в его праведной борьбе за свободу! Социализм разрушает нации. Но всегда помните, что свобода объединяет души».