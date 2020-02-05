Нэнси Пелоси разорвала речь Трампа после его выступления перед Конгрессом

Президент США Дональд Трамп в своем докладе Конгрессу расхвалил «великое американское возвращение» и объявил, что через три года после его прихода к власти враги Америки «пустились в бегство». Перед выступлением он не стал пожимать руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, а та позже разорвала текст его речи, предает Reuters.
Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020
Как сообщает «Голос Америки», большую часть своего выступления Трамп посвятил крепости американской экономики, включая низкую безработицу, подчеркивая, как это помогло рабочим и среднему классу. Он особо выделил роль новых торговых соглашений, которые он заключил, включая первую фазу соглашения с Китаем и соглашение между США, Мексикой и Канадой, подписанное в январе.
Трамп заявил, что для защиты американской свободы его администрация инвестировала рекордные $2,2 трлн в вооруженные силы. Он подчеркнул значение своего плана по установлению мира между Израилем и палестинцами, напомнил о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
В числе гостей в зале присутствоал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. «Господин президент, пожалуйста, донесите следующее послание своей родине, — обратился к нему Трамп. — Все американцы единодушно поддерживают венесуэльский народ в его праведной борьбе за свободу! Социализм разрушает нации. Но всегда помните, что свобода объединяет души».
As President Trump finished his State of the Union address, Nancy Pelosi was seen ripping up a copy of the President’s speech #SOTU https://t.co/W57vF21CVd pic.twitter.com/a1JeZFGsJR— TIME (@TIME) February 5, 2020