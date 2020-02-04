Контроль, цензура и изоляция

За 2019 год около 270 тыс. сайтов попало в «черные списки», а 4 млн интернет-ресурсов были заблокированы попутно. Давление на IT-бизнес усилилось, а в Москве впервые опробовали шатдаун на массовой акции. Об этом говорится в совместном докладе международной правозащитной группы «Агора» и общественной организации «Роскомсвобода», посвященном обзору вмешательства в свободу интернета в России в 2019 году.

Среди получивших развитие в 2019 году трендов авторы отмечают дальнейшее распространение практики региональных и локальных политически мотивированных шатдаунов. Например, летом прошлого года она впервые была опробована в Москве во время массовых протестов против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму (власти и операторы объясняли произошедшее перегрузкой сети). Также усилилось давление на IT-бизнес и разработчиков программного обеспечения. Было возбуждено несколько уголовных делах против интернет-предпринимателей, а также впервые в истории Рунета цензура коснулась компьютерной игры. В то же время владельцев глобальных интернет-платформ власти принуждали к сотрудничеству.

«В целом можно говорить о том, что репрессии в Рунете стали менее массовыми, однако более жесткими и точечными. Под угрозой находятся наиболее активные критики и оппоненты власти, публичные персоны, гражданские активисты и, как оказалось, успешные IT-предприниматели», — говорится в докладе.

В 2019 году впервые Европейский суд по правам человека высказался по поводу блокировки сайтов в России. В Постановлении по делу «Каблис против Российской Федерации» ЕСПЧ признал нарушением права на свободное выражение мнения и свободу собраний блокировку аккаунта и личного блога сотрудника Института геологии Коми научного центра РАН Григория Каблиса за анонс пикета, посвященного уголовному преследованию высокопоставленных чиновников Республики Коми.

За высказывания в Сети о президенте Владимире Путине, силовиках и судьях граждане России были оштрафованных суммарно почти на 1 млн руб.

Авторы доклада также отмечают, что за 2019 год появилось 62 различных предложения по регулированию интернета, в том числе уже принятые нормативные правовые акты, включающие в себя не только дополнительные основания запрета информации, но и санкции в отношении пользователей, новые обязанности IT-компаний, а также меры по централизации интернет-трафика. С 2012 года в России зафиксировано 614 подобных предложений.

В докладе отмечены 4 ключевых события 2019 года, связанные с вмешательствами в свободу интернета. В марте — публикация «законов Клишаса» о распространении «фейковых» новостей и неуважении к власти в интернете; в июле — подписание закона о ратификации Конвенции ШОС по противодействию экстремизму; в ноябре — вступление в силу закона «О суверенном Рунете»; в декабре — публикация закона о «физлицах — иностранных агентах».

«Власти после ряда колебаний несколько лет назад определились с основным вектором политики в отношении российского сегмента интернета — контроль, цензура и изоляция. Конечная цель — создание суверенного интернета наподобие китайско-северокорейского. В ушедшем году для достижения этой цели были приняты ключевые нормативные акты. Главная интрига заключается в том, насколько удастся реализовать задуманное. Пока подобные инициативы либо даже не стартуют (пакет Яровой о хранении и расшифровке трафика), либо не удаются (блокировка Telegram, запрет криптовалют), либо легко обходятся (многочисленные блокировки сайтов). Как и прежде, пользователи интернета довольно быстро обучаются, подстраиваются под среду, а технологии идут вперед, бесконечно расширяя фронт борьбы с охранителями и усложняя методы противодействия свободному распространению информации», — резюмируют авторы доклада.