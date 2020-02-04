Ушел из жизни Теодор Шанин

О смерти ученого «Новой газете» сообщили в пресс-службе вуза. Он скончался в своей квартире в Москве.

Теодор Шанин родился в Польше в 1930 году. В начале 1941 года был сослан в Алтайский край, и будучи освобожден по амнистии польских граждан проживал в Самарканде, потом в Лодзи и в Париже. В 1948 выехал в Палестину для участия добровольцем в Войне за независимость Израиля. Учился в Иерусалимском университетском колледже социальной работы и в Еврейском университете Иерусалима. Получил PhD в 1970 году в Бирмингемском университете. Преподавал социологию в Шеффилдском университете, а, начиная с 1974 года — профессор социологии в Манчестерском университете. Почётный член Российской академии сельскохозяйственных наук.

Профессор Шанин — один из создателей современного крестьяноведения. Он стал известным благодаря его книгам «Неудобный класс» и «Крестьяне и Крестьянские экономики». Другие работы и темы его преподавательской исследовательской деятельности посвящены эпистемологии, исторической социологии, социальной экономике, политологии и истории сельских сообществ.

В ранние дни перестройки вместе с академиком Татьяной Заславской он создал школу для доподготовки молодых советских социологов. Важнейшим достижением в этих усилиях стало создание пост-дипломного русско-английского университета МВШСЭН, чьим первым ректором он стал в 1995 году.