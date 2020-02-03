В Москве задержаны участники акции в поддержку политзаключенных

Семь активистов, приковавших себя к забору у входа в Госдуму и растянувших баннер «Свободу всем политзаключенным», задержаны. Также был задержан журналист, фотографирующий происходящее, сообщает «МБХ медиа».

«Сейчас повезут в Тверской ОВД для составления административного протокола. Пока непонятно, почему. Помимо нас задержали журналиста, который это снимал. Говорят: «Пройдемте в отдел, там разберемся»», — цитирует издание одного из задержанных активистов Михаила Акселя.

Помимо него были задержаны Марат Салахиев, Татьяна Колобакина, Александр Софеев, Андрей Овчинников, Людмила Сукова и Александра Попова.

Активисты требовали отменить репрессивные законы и освободить обвиняемых и осужденных по «московскому делу», делу «Нового величия», Азата Мифтахова и других политзаключенных.