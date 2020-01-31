2019-nCoV добрался до России

Два случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Пострадали граждане Китая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Они находятся «под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь».

Голикова также заявила, что правительство решило приостановить выдачу гражданам Китая рабочих виз в Россию и начать эвакуацию россиян из провинции Хубэй в Китае.

«Мы начинаем эвакуацию наших граждан из Уханя и [провинции] Хубэй. До конца дня сегодня мы выясним, какое количество граждан там находятся, по предварительным данным, в Ухане находятся 300 человек, в провинции Хубэй — 341», — цитирует ТАСС Голикову.

Россия также обратится к китайской стороне с просьбой сохранить чартерные рейсы из Китая для вывоза россиян по их желанию. После эвакуации люди будут помещены в карантин на 14 дней.

При этом с 1 февраля Россия приостанавливает авиасообщение с КНР, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риска распространения коронавируса дальше по стране нет. По ее словам, заболевание у обоих пациентов протекало легко, были признаки ОРВИ при незначительном подъеме температуры, сейчас их состояние стабильное, без температуры и клинических проявлений, передает «Интерфакс».

В Китае с декабря прошлого года зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного курса лечения из больниц выписан 171 человек, напоминает агентство. Всемирная организация здравоохранения накануне объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.