Борис Джонсон обещает объединить Британию

«Это момент, когда наступает рассвет, и занавес поднимается на новый уровень, — говорится во фрагменте обращения Джонсона, заранее выпущенном правительством. — Это рассвет новой эры, в которой мы больше не будем признавать, что ваши шансы — шансы вашей семьи — должны зависеть от того, в какой части страны вы выросли».

При этом на Даунинг-стрит пытаются избежать излишней праздничности момента. Даже прием, который проведет Борис Джонсон, будет в основном для персонала резиденции, без приглашенных гостей. А обращение, которое записал премьер-министр, снято внутренней группой, без привлечения BBC или другой телевизионной студии, которые часто делают объединенные съемки.

Сам Brexit принесет мало изменений, так как начнется переходный период до конца 2020 года. Однако на Даунинг-стрит предупредили, что британские фирмы столкнутся с дополнительными документами и проверкой товаров на границах в соответствии с планами Джонсона изменить стандарты относительно тех, что приняты в ЕС. В начале следующей недели премьер выступит с речью, в которой изложит планы будущих торговых соглашений.

Фото: The Guardian