«Прыжок в неизвестность»: газеты о дне Brexit

Передовица The Daily Mail говорит, что это «новый рассвет для Британии». Заголовок размещен на фоне белых скал Дувра как символ отделения от континента.



The Guardian также использует символ скал Дувра, но с другим другой подходом: маленький замок из песка с британским флагом расположен на фоне скал. Заголовок гласит: «Маленький остров».

Заголовок I гласит: «Прыжок Великобритании в неизвестность» с ночной картиной Европы.

Издание Independent задается вопросом «Неужели неизбежно, что мы когда-нибудь вернемся?»

INDEPENDENT DIGITAL: Today Britain leaves the EU #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/NIgez40ImE — Neil Henderson (@hendopolis) January 30, 2020

The Sun вышла с фотографией Биг-Бена на первой странице, который сегодня вечером будет молчать, и заголовком «Наше время пришло».

Daily Express вышло с заголовком «Да, мы сделали это!», собрав свои прежние передовицы про Brexit в карту Британии.

The Times не использует плакатный стиль. Вместо этого издание говорит: «Премьер-министр хочет торговой сделки в стиле Канады с Брюсселем».

THE TIMES: PM wants Canada -style trade really with Brussels #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/oPO8WvKuoL — Neil Henderson (@hendopolis) January 30, 2020

The Daily Telegraph публикует интервью с Борисом Джонсоном, который когда-то работал в издании корреспондентом. Наряду с большой фотографией премьер-министра Великобритании у передовицы есть заголовок: «Это не конец, а начало».

TELEGRAPH: This is not an end, but a beginning #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/hMGBuSDw5q — Neil Henderson (@hendopolis) January 30, 2020

Financial Times пытается подытожить национальные настроения заголовком: «Британия откланивается из ЕС со смесью оптимизма и сожаления».

"The Bank of England further downgraded its forecasts for the economy to the lowest level since the second world war"



Front page of the FT tomorrow: pic.twitter.com/f66CeDPqxE — Best For Britain (@BestForBritain) January 30, 2020

Шотландская The Scotsman вышла с заголовком «До свидания, не прощай».

Farewell, not goodbye.



The front page of tomorrow's @TheScotsman on the day the UK - and with it, Scotland - leaves the EU. pic.twitter.com/o6NKYDpTmP — Martyn McLaughlin (@MartynMcL) January 30, 2020

Politico вышла с «разорванной» страницей.

The Spectator говорит «Сделано», отпуская бабочку-Британию на волю.

Metro говорит передовицей: «Спасибо, ЕС, и до свидания!»

Berlingske прощается с образом британца.

А The New European попрощалась с Великобританией на разных языках.

При создании подборки использованы материалы The Guardian