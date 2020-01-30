Путин поручил усилить ответственность за оскорбление

К 1 июля администрация президента России должна рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и изменении механизмов опровержения недостоверной информации.

Как сообщает «Интерфакс», такое поручение дал Владимир Путин по итогам заседания Совета по правам человека при президенте, которое состоялось 10 декабря 2019 года. Тогда он заявлял о необходимости увольнения госслужащих, которые хамят обратившимся к ним гражданам. Тогда же Путин предложил подумать, как отрегулировать статью за оскорбления в Уголовном кодексе.

По итогам того же заседания Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором и Верховным судом до 1 июня должна представить предложения, связанные с защитой чести и достоинства в связи с публикацией порочащей информации в интернете.