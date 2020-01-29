Владимир Путин помиловал Нааму Иссахар

Указ вступил в силу со дня подписания. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в указе.

Напомним, что Иссахар подала прошение о помиловании 26 января, а 27 января его одобрила Комиссия Московской области по вопросам помилования. О помиловании осужденной израильтянки также просили ее мать и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Но по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, запустить процедуру ранее было нельзя без прошения самой осужденной.

СМИ сообщали, что ради помилования Иссахар 30 декабря Израиль подписал документы о передаче России прав на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима.

Наама Иссахар была задержана в начале апреля 2019 года в московском аэропорту, через который она летела транзитом. В ее багаже, к которому у нее не было доступа, обнаружили 9 г гашиша. Девушка признала вину в хранении наркотиков, однако отвергла обвинения в контрабанде. Тем не менее суд приговорил ее к 7,5 года лишения свободы.