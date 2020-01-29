Путин отправил главу Чувашии в отставку

Временно исполнять обязанности главы региона будет Олег Николаев, говорится в указе президента.

За последнее время Игнатьев стал героем двух скандалов. Так, 24 января он «пошутил» над офицером МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. А 18 января глава заявил, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию из разных регионов и начинают «писать не знаю о чем и о ком». «Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят», — подчеркнул Игнатьев.

28 января его исключили из «Единой России».

Политолог Константин Калачев говорил, что Игнатьев непопулярен, в регионе есть запрос на замену: «Может, поэтому и расслабился. Все остальное — красивый спектакль, в котором Игнатьев случайно стал антигероем, остальные только этого и ждали. Прекрасная возможность убрать губернатора с пользой для всех».

Олег Николаев был депутатом Госдумы от «Справедливой России», возглавлял комитет по делам национальностей. Выборы главы Чувашии пройдут 13 сентября 2020 года в единый день голосования.

