«План Трампа» вызвал протест палестинцев

План Трампа в первую очередь соблюдает интересы Израиля по ключевым спорным вопросам, которые приводили в тупик предыдущие попытки добиться мира. Это касается и границ, и статуса Иерусалима, и еврейских поселений на бывших палестинских территориях.

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал план «бредом» и поклялся ему противостоять, а палестинцы начали протестовать против предложенной концепции и жечь портреты Трампа. Тем временем премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что попробует немедленно аннексировать стратегически важную долину реки Иордан и все израильские поселения на оккупированных землях. Он попросит одобрить эту идею на следующей встрече кабинета министров. Такой подход может вызвать резкую международную реакцию и возобновить военные действия с палестинцами, отмечает агентство.

Палестинцы хотели бы получить для создания независимого государства весь западный берег Иордана и восточный Иерусалим — районы, захваченные Израилем во время войны на Ближнем Востоке 1967 года, а также выселить с этих территорий более 700 тыс. израильских поселенцев. Однако план Трампа предусматривает иное развитие событий.

В чем состоит план Трампа?

Согласно представленной концепции, все израильские поселения останутся на месте, при этом Израиль оставляет за собой стратегически важную долину реки Иордан. Единственная поблажка — 4 года моратория на строительство новых поселений, в течение которых палестинцы и израильтяне должны будут вести переговоры на этот счет.

Палестинское государство, в свою очередь, будет включать в себя несколько территорий, соединенных дорогами и тоннелями, границы которых контролируются Израилем. Сектор Газа подвергнется демилитаризации, а безопасность в регионе должен полностью обеспечивать Израиль. Районы восточного Иерусалима, предлагаемые палестинцам — это бедные, многолюдные территории, расположенные за огромным бетонным разделительным барьером.

План также предусматривает возможность для Палестины вести сельхозработы в долине Иордана, возможность открыть курорт на Мертвом море и пользоваться двумя портами. При этом Палестина получит деньги на развитие — $50 млрд.

Карту того, как по его плану будет выглядеть палестинское государство, Трамп опубликовал в Twitter.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL