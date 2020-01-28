Батька выбирает между Москвой и Вашингтоном

Курс на Запад

1 февраля в Минск приезжает госсекретарь США Майк Помпео. Пока в программе визита прописана его встреча с Александром Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

По неофициальной (но достоверной) информации, поступающей из МИД РБ, Помпео в Минске окончательно согласует возвращение послов (послы из Минска и Вашингтона были отозваны еще в 2008-м), а далее — личную встречу Дональда Трампа и Лукашенко.

Понятно, что это «суперцель» для Лукашенко, в его собственных глазах такая встреча уравняет его с другими европейскими лидерами.

Не случайно, наверное, белорусский президент в последние дни много говорит о планах покупать нефть у США вместо РФ. В конце прошлой недели Лукашенко заявил, что Минск ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ, и ему пообещали поставить столько сырья, сколько будет необходимо.

«Блестящие у меня с американцами отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», — сказал Лукашенко.

А в его администрации журналистам сообщили, что Белоруссия рассматривает возможность поставок нефти сорта Bakken из США. Первый танкер может прибыть в Одессу уже в феврале.

Но теперь все куда серьезнее: визит Майка Помпео — это уже не декларация о намерениях (как воспринимался визит Болтона), это подготовка к конкретным действиям

К слову, осенью прошлого года такие закупки (именно сланцевой нефти Bakken) начал украинский олигарх Игорь Коломойский. Ему это оказалось выгоднее, чем покупать нефть в куда более близком Азербайджане. Так что в белорусском руководстве, вероятно, не совсем уж без оснований полагают, что с американцами можно будет договориться о поставках нефти ненамного дороже, чем, например, от «Лукойла». А нефть из Норвегии уже поступает на белорусские НПЗ.

Отношения Минска с Вашингтоном налаживаются не первый месяц. Еще в августе 2019-го в Минске побывал советник Дональда Трампа по безопасности Джон Болтон — и буквально через день в Варшаве под эгидой США Советы безопасности Украины, Белоруссии и Польши договорились о сотрудничестве в сфере обороны.

Но теперь все куда серьезнее: визит Майка Помпео — это уже не декларация о намерениях (как воспринимался визит Болтона), это подготовка к конкретным действиям.

Но как только встреча с Помпео была назначена — тут же из России пошли вбросы информации о том, что Владимир Путин зовет Лукашенко в Сочи. Посетить зимнюю столицу России предлагается с 31 января по 5 февраля: на лыжах покататься, текущие проблемы обсудить.

Почти сразу это приглашение неофициально журналистам подтвердили в администрации белорусского президента.

Кремль не впервые ставит Лукашенко перед трудным выбором. В данном случае варианты очевидны: если Лукашенко едет в Сочи, то про особые отношения с США (как у Польши, на что он очень рассчитывает) можно забыть. Если остается в Минске — дальше покупает газ и нефть по мировым ценам.

Отказаться от предложения Путина почти невозможно, ведь в Сочи, возможно, с хозяином Кремля наконец получится договориться. Возможность такого развития события, кстати, подтвердил искушенный в кремлевской политике главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Бацька» ругается

С самых новогодних праздников Александр Лукашенко в своих публичных выступлениях костерит Россию, постоянно переходя на тюремный жаргон, а иногда и обсценную лексику. Причина — отказ РФ поставлять нефть беспошлинно (как в прошлом), а газ — по комфортной для Минска цене. Причина отказа — нежелание белорусского руководства подписывать «дорожные карты» по ускоренной интеграции с Россией.

Минск быстро налаживает отношения с мировыми центрами силы. Европа навстречу не идет — там требуют демократических реформ, а для начала — отмены смертной казни. А вот США и Китай — идут

Строго говоря, Москва не отказывает в поставках углеводородов, а просто переводит договоренности на уровень «хозяйствующих субъектов» — нефтегазовых компаний. Но Лукашенко не признает частный бизнес в качестве равного в диалоге и требует правительственных гарантий.

Эта ссора длится уже полтора года, с августа 2018-го. И все это время Минск быстро налаживает отношения с ведущими мировыми центрами силы. Европа навстречу не идет — там требуют демократических реформ, а для начала — отмены смертной казни. А вот США и Китай — идут.

Возможно, именно поэтому Лукашенко старательно создает впечатление, что всерьез настроен на охлаждение отношений с Россией. На минувшей неделе, посещая свой родной городок Шклов, он заявил, что не пойдет на уступки Москве. «У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России, — подчеркнул Александр Григорьевич. — Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне — это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас».

А затем он перешел к прямым угрозам в адрес Москвы: «Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы! А мы дрожим, боимся свою страну защитить! Мы уже сегодня особо не страдаем, что российская сторона закрывает нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя».

После чего Лукашенко все же признал, что действительно хотел бы обсудить при встрече с Путиным вопросы поставки нефти для Белоруссии. «Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», — рассказал он о переговорах с российским коллегой.

Тем временем в руководстве РФ продолжают объяснять, кто не прав в конфликте между Москвой и Минском. «Прежний кабмин РФ делал максимум для углубления интеграции Москвы и Минска, не наша вина, что нет значимых успехов», — сказал источник в окружении Медведева.

«Комбинация нефтяного конфликта, подвисшего газового контракта и пересменки российский власти подвешивает диалог по интеграции Минска и Москвы. С одной стороны, Лукашенко явно обижен и не настроен на примирительное подписание дорожных карт, а вместо этого ищет нефть пусть даже в убыток, но лишь бы не прогнуться, — пишет в своем телеграм-канале белорусский политолог Артем Шрайбман. — С другой стороны, российская власть погружена в себя, несколько месяцев ей точно будет не до дорожных карт. Если нефтяной спор заканчивается каким-то прохладным компромиссом, и то же самое происходит на газовых переговорах, Минску просто незачем продолжать разговор про дорожные карты. Я не знаю, как они выйдут из этого тупика и выйдут ли вообще. Но пока сбывается мой прогноз: вместо интеграции нас ждет дистанцирование двух стран друг от друга».

Фото: ocdn.eu