Билли Айлиш получила пять «Гремми»

Американская певица Билли Айлиш стала лучшим новым артистом по версии «Гремми». Ее песня Bad Guy была названа «Записью года» и «Песней года», а альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — стал лучшим в номинациях «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом», говорится на сайте премии.

Брат певицы О’Коннелл Финнеас (который сотрудничает с Айлиш в качестве продюсера), а также Роб Кинельски и Джон Гринем были отмечены за лучший инжениринг неклассического альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Три «Грэмми» получила певица Лиззо за «Лучшее сольное поп-исполнение» песни Truth Hurts, «Лучшее традиционное R&B-исполнение» композиции Jerome и «Лучший современный урбан-альбом» (Cuz I Love You). Победителями двух номинаций стали The Chemical Brothers. Их Got to keep on отметили как лучшую танцевальную запись, а No Geography — как лучший танцевальный электронный альбом.

Лучшим рэп-альбомом был выбран Igor от Tyler, The Creator. В номинации «Лучший рок-альбом» победил «Social Cues» группы Cage The Elephant. Лучшим альтернативным альбомом стала пластинка Father Of The Bride от Vampire Weekend.

Лучшей аудиокнигой стала запись Becoming жены бывшего президента США Мишель Обамы.